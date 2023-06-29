"Известия": в России предложили изымать домашних животных за жестокое обращение

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что при ненадлежащем содержании животного, человеку могут назначить высокий штраф, но нет гарантий, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовил законопроект о возможности изъятия у владельца домашних и диких животных за жестокое обращение. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на Владимира Бурматова.

"Нужно ввести конфискацию диких зверей. Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации, - сообщил депутат. - При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях". Он подчеркнул, что также необходимо изымать и домашних животных у владельцев, которые издеваются над ними.

По словам парламентария, при ненадлежащем содержании животного, человеку может быть назначен достаточно высокий штраф, но нет никаких гарантий, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится. По действующему законодательству забрать животное у человека нельзя, так как оно считается его собственностью, пишут "Известия".

В качестве примера Бурматов привел блогеров и стримеров, которые издеваются над животными для поднятия популярности своих аккаунтов в социальных сетях, отметив необходимость изъятия питомцев в случае установления факта жесткого обращения.

Действующим законодательством за жестокое обращение с животными предусмотрены наказания в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей и лишение свободы сроком до трех лет.