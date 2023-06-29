В Москве расширили меры поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов

При получении специального статуса инвесторы смогут снизить нагрузку по региональным налогам до 25%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин расширил меры поддержки инвестиционных проектов по строительству спортивных объектов. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра столицы.

"В столице расширили меры поддержки, которыми могут воспользоваться компании при реализации инвестиционных проектов по строительству спортивных объектов. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении специального статуса инвестиционного проекта инвесторы смогут снизить нагрузку по региональным налогам до 25%. Также уменьшили ставку налога на прибыль, зачисляемую в городской бюджет, до 13,5% вместо стандартных 17%.

Кроме того, обнулят ставку налога на имущества, снизят земельный налог до 0,7% от начисленного и снизят арендную ставку до 0,01% от кадастровой стоимости.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена правительством Москвы в 2019 году и предполагает предоставление льгот инвесторам, осуществляющим строительство объектов промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц и других.