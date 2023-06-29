В отдельных районах Москвы за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков

Весь объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком, и серьезных скоплений воды не зафиксировано

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около трети месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за минувшую ночь. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО (28 мм), ВАО (25 мм), САО, СВАО, СЗАО (24 мм)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весь объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком, и серьезных скоплений воды не зафиксировано.

"По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся сегодня после 14:00. <...> Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - заключили в комплексе городского хозяйства.