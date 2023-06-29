Территорию возле нового ледового дворца на юго-западе Москвы начали благоустраивать

В сквере планируется сделать амфитеатр со сценой, большие городские качели, а также пространство для игры в шахматы на четыре стола

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле строящегося ледового дворца в районе Ясенево на юго-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Это пространство между Тарусской и Ясногорской улицами до начала работ представляло из себя пустырь, расположенный среди плотной жилой застройки. Жители использовали его как транзит из одной части района в другую. В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты и организуем сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями, с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам", - сказал Бирюков.

По его словам, в ходе работ территория будет полностью обновлена. "Отремонтируем существующие пешеходные дорожки и обустроим новые, установим фонари с энергоэффективными светильниками. В сквере планируется сделать амфитеатр, рядом с которым, согласно пожеланиям горожан, появится сцена с навесом для проведения мероприятий. Оборудуем большие городские качели, организуем среди цветников пространство для игры в шахматы на четыре стола", - уточнил заммэра.