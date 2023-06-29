29 июня, 06:14
Военная операция на Украине

Пострадавшим от наводнения при прорыве Каховской ГЭС выплатили более 74 млн рублей

Эти средства получили 7,4 тыс. человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Жители Херсонской области, потерявшие имущество при прорыве Каховской ГЭС, получили более 74 млн рублей в качестве материальной помощи, сообщили ТАСС в четверг в экстренных службах.

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"По заявлениям на оказание единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей выплачено более 74 млн рублей. Эти средства получили 7,4 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. По информации экстренных служб, погибли 48 человек, еще 126 госпитализированы. По последним данным, вода ушла уже из 17 населенных пунктов. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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