На севере Москвы появилось новое общественное пространство для прогулок с животными

На территории установлены снаряды для тренировок, барьеры, разноуровневые платформы, горки, тоннели и специальные балансировочные пеньки для отработки разных команд

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новое общественное пространство для тренировок и прогулок с животными - догхаб - появилось в московском районе Западное Дегунино. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В районе Западное Дегунино построен догхаб - это новое общественное пространство для игр, тренировок и прогулок с домашними животными. Площадка расположена ориентировочно по адресу: Ильменский проезд, вл. 17 (САО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, догхаб построен в составе ЖК "Ильменский 17" за счет средств девелопера ПИК. При этом посещать площадку могут все желающие - она находится в открытой части комплекса. Теперь жители смогут проводить время со своими питомцами в современной локации. Новое пространство имеет несколько функциональных зон, которые позволят хозяевам самим выбрать формат игры с животным.

Так, в зоне активных игр установлены снаряды для тренировок, где питомец сможет перепрыгивать барьеры, ходить по разноуровневым платформам и горкам. Кроме того, активные игры в компании хорошо социализируют домашних животных - так они учатся правильно реагировать на других собак и людей. А в зоне спокойных игр расположены тоннели и специальные балансировочные пеньки для отработки разных команд.

"Рядом с площадкой есть пространство для отдыха и прогулок, там появились тропинки среди зеленых кустарников и деревьев, декоративных бревен и камней. Вокруг площадки разбит газон, оборудована живая изгородь, высажены клены, липы и рябины", - добавила Пятова.

Весь догхаб спроектирован так, чтобы в нем было комфортно и безопасно и животным, и людям. На входе - буфер, что позволяет горожанам спокойно зайти на площадку, не опасаясь, что другие питомцы выбегут за ее пределы. А благодаря продуманному освещению пользоваться площадкой можно в любое время суток.