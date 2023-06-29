29 июня, 06:26

Доплаты за северный стаж с 2024 года будут назначать в беззаявительном порядке

С 2026 года беззаявительный порядок также будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии, которые получают проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о назначение с 2024 года доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера в беззаявительном порядке. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как следует из материалов кабмина, с 2026 года беззаявительный порядок также будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии, которые получают граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Право на такую надбавку имеют представители более 500 профессий, в том числе агрономы, пчеловоды, трактористы, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. "Главное - чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие, связанное с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции", - уточнили в правительстве.

Беззаявительный порядок начисления выплат, как ожидается, поможет гражданам сэкономить время, при этом о перерасчете пенсий их будут информировать в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения через портал госуслуг или по почте. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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