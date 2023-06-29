На северо-западе Москвы осенью откроют пешеходный переход через МЦД-2

Проектом также предусматривается два лестничных схода и два лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда в Москве откроют в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"На северо-западе столицы завершается строительство подземного пешеходного перехода под путями МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда, владение 19. <…> Сейчас ведутся работы по установке лифтов и началась внутренняя отделка подземного пешеходного перехода с помещениями для эксплуатирующих служб. Общая готовность объекта почти 80%", - сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что строительство перехода никак не повлияло на движение поездов. Протяженность подземного пешеходного перехода составляет 61 м. Проектом также предусматривается два лестничных схода и два лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг, предназначенные для нужд маломобильных групп населения.

В составе перехода также разместятся и технические помещения эксплуатирующих организаций: щитовая ГБУ "Гормост", щитовые снегоудаления, диспетчерская, насосная, машинные помещения лифтов. После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечена удобная пешеходная связь со стороны Волоколамского шоссе в районе дома №114 и 1-го Тушинского проезда, а также безопасный переход через пути МЦД-2.