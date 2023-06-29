29 июня, 07:52
Стрельба в США

Большинство опрошенных в США поддержали решение проблемы оружия на федеральном уровне

Более половины респондентов выступили за ужесточение связанных с ним законов

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Большинство американцев считают необходимым решать проблему применения огнестрельного оружия в США на федеральном уровне. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные аналитического центра Pew Research Center.

Подобное мнение выразил 81% респондентов из Демократической партии и 38% из Республиканской партии. 58% опрошенных выступили за ужесточение законов, регулирующих этот вопрос, 62% американцев уверены, что уровень насилия с применением огнестрельного оружия в ближайшие пять лет возрастет.

В опросе Pew Research Center 5-11 июня в Вашингтоне приняли участие 5 115 человек.

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. По данным американской некоммерческой группы Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек. 

Теги:
СШАСтрельба в США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация