Большинство опрошенных в США поддержали решение проблемы оружия на федеральном уровне

Более половины респондентов выступили за ужесточение связанных с ним законов

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Большинство американцев считают необходимым решать проблему применения огнестрельного оружия в США на федеральном уровне. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные аналитического центра Pew Research Center.

Подобное мнение выразил 81% респондентов из Демократической партии и 38% из Республиканской партии. 58% опрошенных выступили за ужесточение законов, регулирующих этот вопрос, 62% американцев уверены, что уровень насилия с применением огнестрельного оружия в ближайшие пять лет возрастет.

В опросе Pew Research Center 5-11 июня в Вашингтоне приняли участие 5 115 человек.

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. По данным американской некоммерческой группы Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек.