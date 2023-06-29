Экоактивисты заявили о критическом загрязнении одного из самых крупных озер Приангарья

Озеро Аляты находится в Аларском районе

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Представители экологической общественности заявили о критическом состоянии озера Аляты - одного из самых крупных озер Иркутской области. Водоем сильно заилен, а его берега разрушаются и обваливаются, сообщил ТАСС член экспертного совета Всероссийского общества охраны природы Петр Колосов.

Озеро Аляты находится в Аларском районе Иркутской области, ширина водоема достигает 1,5 км, длина - 5 км. Озеро используется как туристический объект, на его берегу находится действующий детский лагерь. До того, как экологические проблемы водоема приобрели большой масштаб, в нем водилось много рыбы. Буряты считают Алятское озеро священным.

"Мы были на озере Аляты в Аларском районе. <…> Выделить можно три, на первый взгляд, главные проблемы. Первая - заиливание. Разговаривали с местными [жителями], и они сообщили, что еще 10-20 лет назад озеро было глубже. Уровень илов поднялся и массы заполнили все ниши, которые естественным путем образуются в озере. Идет эрозия и обваливание береговой линии. Это влечет за собой падение деревьев, которые растут по берегу. <…> Другая большая проблема - цветение. Обычно оно начинается ближе к концу лета, но мы видим уже сейчас признаки зацветания, зеленые водоросли, которые начинают разрастаться, а это означает, что в воде много фосфора, который, на мой взгляд, попадает туда с полей, расположенных рядом", - сказал Колосов.

По его словам, необходимо провести расчистку дна водоема с привлечением специальной техники, а также создать инфраструктуру, которая предотвратит дальнейшее размывание и обвал береговой линии и одновременно обеспечит туристам безопасный вход в воду.