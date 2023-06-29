В Ингушетии женщина не дозвалась врачей в перинатальном центре и родила сама

Состояние пациентки и ребенка удовлетворительное, отклонений в состоянии здоровья нет

МАГАС, 29 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор проводит проверку в перинатальном центре Ингушетии, где пациентка не дозвалась врачей и родила самостоятельно в больничной палате. Об этом говорится в сообщении Росздравнадзора, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"Росздравнадзор проверяет организацию медицинской помощи роженицам в перинатальном центре Ингушетии, где женщина не дозвалась ночью врачей и родила самостоятельно на больничной койке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минздрава региона, женщина родила на утро 28 июня, состояние пациентки и ребенка удовлетворительное, отклонений в состоянии здоровья нет.

"По данному факту начато незамедлительное и очень тщательное служебное расследование. Дежурная смена перинатального центра работала в полном составе и была полностью обеспечена необходимым медицинским и расходным материалом. Вся дежурная смена, которая работала утром 28 июня, отстранена от работы на время проведения служебного расследования, по итогам которого будут приняты самые жесткие меры", - передает пресс-служба слова главного врача перинатального центра Мадины Хутиевой.

Также в пресс-службе добавили, что в медучреждение с проверкой выехал министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев и его заместители, а также руководитель Росздравнадзора по Ингушетии Ахмед Боров и сотрудники прокуратуры.