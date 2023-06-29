Фестиваль моды "Зеленый подиум" пройдет в саду имени Баумана 15 и 16 июля

Во время мероприятия состоятся лекции от ландшафтных дизайнеров, экологов, модельеров и других специалистов по новым направлениям развития экологии, осознанного потребления, дизайна и искусства

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 70 дизайнеров из разных городов России представят авторские коллекции одежды и аксессуаров на фестивале моды "Зеленый подиум", который пройдет 15 и 16 июля в саду имени Баумана в Москве. Об этом сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Гостей сада имени Баумана ждут показы коллекций одежды, ярмарка российских товаров, познавательные лекции об экологии и дизайне, а также праздничный концерт. Для серии модных показов предоставят три подиума. В оригинальных нарядах перед гостями продефилируют начинающие и профессиональные модели. Для горожан также пройдет большая ярмарка отечественных товаров, свою продукцию представят более 100 производителей", - говорится в сообщении.

Во время праздника моды состоятся лекции. Занятия проведут ландшафтные дизайнеры, экологи, модельеры и другие специалисты. Встречи посвятят новым направлениям развития таких сфер, как экология, осознанное потребление, дизайн, искусство.

Центральным событием станет уникальное театрализованное представление "Модное прочтение русской классики". Организаторы фестиваля вместе с российскими дизайнерами пофантазируют на тему, как выглядели бы литературные герои, если бы жили в наше время. Шоу пройдет в гроте "Бельведер" 16 июля, одежду для него создали современные дизайнеры, вдохновленные классической литературой. Участниками перформанса станут артисты, они продефилируют в нарядах по лестнице исторического грота и прочитают отрывки из разных произведений.

Первый фестиваль "Зеленый подиум" прошел в июле прошлого года. Тогда свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и других стран СНГ. В фестивале приняли участие более 100 отечественных компаний, производящих одежду, аксессуары, продукты для здорового питания и прочие товары.