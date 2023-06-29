Город Санья за три дня выходных по случаю праздника Дуаньу принял свыше 412 тыс. туристов

Это на 47,69% превысило показатель аналогичного периода 2022 года

ХАЙКОУ /Китай/, 29 июня. /ТАСС/. Город Санья в южной китайской провинции Хайнань за выходные (21-23 июня) по случаю национального праздника Дуаньу принял в общей сложности 412,2 тыс. туристов, что на 47,69% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет газета "Санья жибао".

Выросли за указанный период и доходы туристической сферы этого курортного города. Соответствующий показатель достиг 791 млн юаней ($109,8 млн) - рост на 62,44% в годовом исчислении.

За время праздничных выходных рекордного уровня достиг и пассажиропоток в аэропорту Феникс. Статистика показывает, что аэропорт города принял 83,2 тыс. пассажиров, что почти в три с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство туристов прибыло из таких городов, как Пекин, Шанхай, а также из провинций Сычуань и Гуандун. За весь период выходных аэропорт города Санья обслужил около 1056 рейсов, а общий пассажиропоток составил 159,5 тыс. человек. Соответствующие показатели выросли в годовом выражении на 22,36% и 19,21%.

Наибольшей популярностью у туристов в праздничные дни пользовался отдых на воде. Поисковые запросы по соответствующим услугам выросли на 80%. В частности, запросы на аквапарки выросли на 150%. Катание на яхтах, серфинг и дайвинг также привлекли большое число туристов. Многие достопримечательности, пишет издание, работали на выходных для гостей в бесплатном режиме.

Доля туристов в возрасте от 18 до 35 лет, побывавших в Санья в период празднования Дуаньу, составила 40%. Именно они составили до 61% от общего числа покупателей в магазинах беспошлинной торговли города. Статистика также показывает, что средняя заполняемость отелей высокого уровня в Санья за этот период достигла 73%.

Город Санья входит в число наиболее популярных курортных центров провинции. К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.