В отечественный аналог "Википедии" добавят персонализацию контента и аудиоформат

Портал "Рувики" уже заработал в тестовом режими

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Персонализация контента, возможность группировки материалов по тематическим разделам, интеграция с другими сервисами и аудиоформат появятся в течение года на портале "Рувики", который запускается как аналог русскоязычной "Википедии". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе платформы.

Ранее генеральный директор АНО "Интернет - энциклопедия Рувики" Владимир Медейко сообщил ТАСС, что портал "Рувики" заработал в тестовом режиме. До конца месяца его создатели планируют перейти с бета-версии на полноценный запуск. На сайте "Рувики" указано, что в настоящее время на портале размещено уже 1 910 653 статьи.

"Текущая версия "Рувики" - это пока еще не тот проект, который мы задумали. Продукт <…> будет представлен в обновлении в течение года. Там будут персонализация контента, возможность группировки материалов по тематическим разделам, новые возможности для авторов, интеграция с другими сервисами, аудиоформат", - привели в пресс-службе слова Медейко.

Позже в работе портала также будут задействованы нейросети, добавил он.