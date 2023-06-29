В Швеции создадут центр репатриации беженцев, которым отказано в виде на жительство

Министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что задача нового центра - собирать беженцев в одном месте, откуда будет организована их депортация

СТОКГОЛЬМ, 29 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Швеции и партия правительственной коалиции "Шведские демократы" поручили миграционному управлению создать центр репатриации беженцев, которым отказано в виде на жительство в королевстве. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщила министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.

"Правительство проводит целый ряд мероприятий по <...> обеспечению организованного процесса приема беженцев и репатриации в случае отказа в предоставлении убежища, - сказала она. - Идея состоит в том, что тех, кто в настоящее время находится в помещениях миграционной службы, следует перевести в центр репатриации".

Задача нового центра - собирать беженцев в одном месте, откуда будет организована их депортация, и послать им четкий сигнал, что процесс рассмотрения их вопроса окончательно завершен.

По данным миграционного управления, в 2022 году 74% соискателей убежища получили отказ, в их отношении было принято решение о депортации. Покинули территорию Швеции 11,58 тыс. человек, лишь 39% сделали это добровольно. Однако, как заявила министр, этого недостаточно.

По словам представителя "Шведских демократов" Людвига Асплинга, центр репатриации станет важным инструментом для повышения процентного показателя выполненных решений об отказе в предоставлении убежища.