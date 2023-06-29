Кузнецова сообщила о разработке форматов реабилитации пострадавших от агрессии ВСУ детей

По словам вице-спикера Госдумы, в том числе речь идет о психологическом сопровождении

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Различные форматы реабилитации семей с детьми, которые пострадали от агрессии ВСУ, будут разработаны в рамках работы парламентской комиссии по преступлениям Киева против детей, в том числе речь идет о психологическом сопровождении. Об этом сообщила в четверг сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Мы имеем практическую и конкретную задачу нашей комиссии по отношению к детям <…> - выработка мер поддержки для семей, пострадавших детей в результате агрессии ВСУ. Это форматы различной реабилитации, возможно, будет новый статус, я сейчас не забегаю вперед, потому что это еще только создается, но это четкая, практическая задача - помощь семьям с детьми, которые пострадали от агрессии ВСУ, включая психологическое сопровождение и иные форматы поддержки", - сказала Кузнецова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она добавила, что, помимо установки погибших и пострадавших детей, комиссия проанализирует работу международных организаций и их реакцию на преступления против детей. По словам Кузнецовой, первое заседание парламентской комиссии состоится 30 июня, будут приглашены представители правоохранительных органов.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. От нижней палаты в состав комиссии вошли 13 депутатов, сопредседателем от Госдумы стала вице-спикер Анна Кузнецова. Совет Федерации на заседании 21 июня также принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В комиссию вошли 13 сенаторов, сопредседателем со стороны СФ стала вице-спикер Галина Карелова.

Комиссия, согласно закону, будет создана на срок до года, результаты расследования направят руководству страны.