СП заявила, что только 9 сейсмически опасных регионов получают деньги на укрепление зданий

В палате также настаивают на том, чтобы дать всем субъектам равные возможности для участия в программе сейсмоусиления зданий

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Не более 9 регионов РФ из 43 субъектов, расположенных в районах наивысшей сейсмической опасности, ежегодно проходят отбор на получение федеральных субсидий на сейсмоусиление зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ.

В палате объяснили, что в единственная мера, которая в настоящий момент реализуется в России для противодействия сейсмической опасности, - федеральные субсидии на сейсмоусиление зданий в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Причем, перечень регионов, которые могут получить эти средства, ограничен 27 субъектами. А расположенных в зонах сейсмической опасности регионов, по словам аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, - 70, из них 43 - в районах наивысшей степени опасности.

"Даже те регионы, для которых предусмотрено финансирование, не в полном объеме участвуют в программе. Согласно результатам проверки, заявки на участие в мероприятиях ежегодно подают порядка 18 регионов, при этом отбор проходят не более 9. В 2019-2021 годах в мероприятиях по сейсмоусилению объектов приняли участие только 11 субъектов Российской Федерации", - заявили в пресс-службе.

Счетная палата настаивает на том, чтобы дать всем регионам равные возможности для участия в программе сейсмоусиления зданий, отметила Трунова.

Укрепление зданий

"В 2020 году Минстрой России на основании информации регионов определил потребность в сейсмоусилении у более 17 тыс. объектов капстроительства. Однако этот список может быть не полным, так как соответствующая инвентаризация объектов в регионах не проводилась. И вот при такой потребности в период 2016-2022 годов в рамках мероприятий по сейсмоусилению было построено или реконструировано только 146 объектов", - высветила другую проблему аудитор.

Причем, по данным палаты, регионы использовали полученные субсидии не для реконструкции существующих зданий, а преимущественно для строительства новых - 85% от перечисленных средств. Например, в Республике Ингушетия субсидии использовали для возведения школ, детских садов и поликлиник, а в Карачаево-Черкесской Республике - для расселения аварийного фонда в новое жилье.

По итогам проверки использования денег, направляемых субъектам РФ на повышение сейсмоустойчивости зданий и сооружений, Счетная палата предложила пересмотреть критерии отбора проектов для программы в пользу реконструкции существующих зданий, расширить перечень регионов, имеющих право на получение средств, и провести инвентаризацию объектов, требующих сейсмоусиления. Также в палате считают необходимым обеспечить комплексный подход к повышению сейсмической безопасности страны.

Всего, по данным аудиторов, в 2019-2021 годах расходы на реализацию мероприятий по сейсмоусилению в России составили 14,3 млрд рублей, из них 13,4 млрд рублей были направлены из федерального бюджета.