Более 380 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию после ковида в Подмосковье

Такая диспансеризация направлена, в частности, на выявление сердечно-сосудистых, эндокринных, заболеваний органов дыхания

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 380 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию в поликлиниках Московской области после перенесенной новой коронавирусной инфекции, из них 115 тыс. - с начала 2023 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Углубленная диспансеризация проводится в дополнение к обычной. Она предназначена для выявления тех патологий, которые мог вызвать коронавирус. Это сердечно-сосудистые, эндокринные, заболевания органов дыхания и другие. С начала года углубленную диспансеризацию после COVID-19 прошли 115 тыс. жителей региона, а за все время - почти 380 тыс. переболевших", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В министерстве добавили, что углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает в себя такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Отмечается, что пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления не ранее, чем через 60 дней после выздоровления.