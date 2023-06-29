Кардинал Дзуппи помолился в храме при Третьяковской галерее перед иконой Богородицы

Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву 27 июня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Посланник папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в ходе своего визита в Москву посетил храм святителя Николая в Толмачах - храм-музей при Третьяковской галерее, и помолился перед Владимирской иконой Божией Матери. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

"Первое и пока единственное фото из московской миссии кардинала Маттео Марии Дзуппи - это его молитва перед Владимирской иконой Божией Матери в храме Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале опубликована фотография, где кардинал Дзуппи, склонив голову, стоит в церкви перед образом Богородицы в темном костюме. Настоятель храма протоиерей Николай Соколов рассказал ТАСС, что ничего не знает о визите кардинала. "Он, видимо, инкогнито приходил, в брюках и френче, поэтому я не видел его", - сказал священнослужитель.

Ранее председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци сообщал ТАСС о том, что спецпосланник Папы Римского обсудил в ходе встречи с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым главным образом вопросы гуманитарного характера, связанные с беженцами. По оценке главы российских католиков, который поддерживает контакты с кардиналом Дзуппи, встреча прошла конструктивно.

Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он начал второй этап своей миссии. Как сообщали в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира".

Ранее кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными деятелями.