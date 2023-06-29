Почти половина опрошенных граждан России доверяют друг другу

По данным ВЦИОМ, 15% россиян считают, что доверять другим людям мешают ложь и обман

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 48% россиян доверяют своим согражданам, 44% заявили об обратном. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса опубликованы в четверг на сайте центра.

"Согласно результатам июньского опроса, представления наших сограждан об уровне социального доверия в России неоднозначны. Ответы россиян на вопрос о том, доверяют ли друг другу жители страны, разделились примерно поровну: 48% с разной степенью определенности ответили утвердительно, 44% - отрицательно", - говорится в сообщении.

По мнению 25% респондентов, доверию между людьми способствует искренность и честность, 8% заявили, что это выполнение обещаний и ответственность за поступки. Порядка 6% граждан считают, что созданию доверительных отношений способствует взаимовыручка, столько же заявили, что это проявление уважения.

По данным опроса, 15% россиян считают, что доверять другим людям мешают ложь и обман, 7% респондентов в числе препятствий к доверию назвали эгоизм и жадность, 4% считают, что росту недоверия способствуют страх или зависть.

Согласно результатам опроса, представление россиян о доверии в обществе меняется в зависимости от уровня образования и материального положения. Так, среди россиян с неполным средним образованием доля допускающих доверие составляет 19%, среди сограждан со средним специальным и более высоким образованием эта доля равна 49-51%.

Всероссийский телефонный опрос при поддержке Агентства развития Мончегорска проводился 18 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.