Семьи погибших участников СВО из Тюменской области получат субсидии на приобретение жилья

Региональный закон приняли депутаты областного парламента

ТЮМЕНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) из Тюменской области смогут получить субсидии на строительство или приобретение жилья. Региональный закон приняли депутаты Тюменской областной думы, сообщили в информационном центре правительства региона.

"В полном объеме получат субсидии на строительство или приобретение жилья молодые семьи погибших участников специальной военной операции. По инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора был разработан соответствующий региональный закон. Его сегодня, 29 июня, приняли депутаты Тюменской областной думы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидия будет предоставляться в размере, определенном до гибели участника СВО.

В мае глава региона Александр Моор сообщал, что власти Тюменской области направили около 1 млрд рублей на поддержку бойцов, участвующих в СВО. Также в регионе открыто 80 социальных семейных гостиных, где бесплатно можно получить самые разные консультации.