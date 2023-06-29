Пресс-секретарь главы Тайваня ушла в отставку из-за романа с телохранителем

Колас Ётака указала, что ей не было известно о семейном статусе телохранителя

ГОНКОНГ, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы администрации Тайваня Колас Ётака (китайское имя - Е Гуаньлинь) ушла в отставку из-за публикаций в СМИ о возможном романе с женатым охранником. Об этом в четверг сообщила газета "Тайбэй шибао".

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь уже подписала прошение об отставке. Сама Колас Ётака опровергла публикации о романтических отношениях с телохранителем. Кроме того, она указала, что ей не было известно о его семейном статусе.

Ранее газета The Mirror Media сообщила о том, что в 2022 году во время региональных выборов в уезде Хуалянь к Колас Ётаке был в качестве телохранителя прикреплен полицейский по фамилии Ли, и у них завязался роман. Как утверждает издание, даже после возвращения в Тайбэй политик продолжала снимать квартиру в Хуаляне для встреч со своим бывшим охранником.

Она уже принесла извинения общественности из-за скандала, однако не признала своей вины. "В публикациях в СМИ многое преувеличено. Я не знала о семейном статусе Ли. И у нас никогда не было интимной близости. Сейчас я не поддерживаю с ним контактов", - написала она в своих социальных сетях. "Я хочу попросить прощения у тех членов семьи Ли, которые пострадали [от этих обвинений]. Уверена, что правда будет установлена", - добавила она.

Замешанный в инциденте полицейский сообщил, что он никогда не говорил Колас Ётаке о том, что женат. По его словам, еще до скандала он уже говорил своей супруге о том, что хочет развода, и она дала свое согласие, однако они не успели завершить все формальности. Он также добавил, что с Колас Ётакой они просто разговаривали, но близости у них никогда не было.

Последствия инцидента

Супруга полицейского подала на бывшую пресс-секретаря главы администрации Тайваня в суд с требованием возместить ей моральный ущерб в 1 млн новых тайваньских долларов (около $32 тыс.). Она утверждает, что у нее есть скриншоты переписки ее мужа и Колас Ётаки, из которой следует, что у них были интимные отношения, и политик с самого начала знала о том, что он женат.

Полиция уезда Хуалянь заявила о том, что в отношении Ли проводится служебное расследование. В мае, незадолго до скандала, он возглавил отдел полиции в одном из районов уезда.

49-летния Колас Ётака является представительницей народности тайваньских аборигенов - амис. Ранее она работала журналистом на телевидении, а в 2020 году заняла пост пресс-секретаря главы администрации Тайваня.