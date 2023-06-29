МО РФ сообщило, что школьников научат тактической медицине и управлению беспилотниками

Минобороны совместно с Минпросвещения разработали курс, в рамках которого старшеклассники пройдут подготовку на уровне военнослужащего мотострелковых войск

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ совместно с Минпросвещения разработали курс начальной военной подготовки, в рамках которого старшеклассники пройдут подготовку на уровне военнослужащего мотострелковых войск, научатся приемам тактической медицины и управлению беспилотниками. Об этом рассказал в четверг подполковник, эксперт Главного военно-политического управления Минобороны России Михаил Бородин на круглом столе комитета по просвещению "ОБЖ. НВП. Реализация федеральной основной образовательной программы".

По его словам, для старшеклассников была разработана программа курса внеурочной деятельности начальной военной подготовки, как дополняющая и расширяющая знания, получаемые в рамках школьных занятий. Упор сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр. Учебный план составлен с учетом опыта специальной военной операции.

"Занятия по девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, впервые был введен предмет "Основы технической подготовки и связи", в рамках которого обучающиеся знакомятся с техникой вооруженных сил, с основами управления беспилотными летательными аппаратами, работой по связи. Также новый предмет введен - инженерная подготовка, очень важный предмет, как показала практика проведения специальной военной операции. Не забыли про классический предмет "Радиационная, химическая и биологическая защита", военно-медицинская подготовка - это военная, тактическая медицина, то есть те навыки, которые необходимы военнослужащим во время боевых действий", - рассказал Бородин.

Представитель Минобороны РФ уточнил, что программа предназначена для реализации в первую очередь на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Длительность курса - 5 дней.