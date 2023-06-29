Комитет Думы начал обсуждение переименования ОБЖ в "Основы безопасности и защита Родины"

Глава комитета Ольга Казакова отметила, что в работу над поправками необходимо включить учителей ОБЖ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по просвещению начал работу над поправкой в закон "Об образовании", предусматривающей переименование дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защита Родины". Об этом в четверг заявила глава комитета Ольга Казакова.

"Этот вопрос сейчас находится на обсуждении. Мы прекрасно понимаем, что название хорошее, конкретно в названии указано "защита Родины", всем понятно, что имеется в виду. Но чтобы внести изменения, мы начинаем обсуждение в экспертном сообществе, мы предлагаем над содержанием поработать этого предмета. Если мы говорим, что изменения должны вступить с сентября 2024 года, мы абсолютно точно должны знать, что мы готовы согласиться не только с измененным названием, но и с усиленным содержанием", - сказала Казакова на заседании комитета.

По ее словам, в работу над поправками необходимо включить учителей ОБЖ. "Мы просим включить в эту работу и учителей ОБЖ, особенно тех учителей, которые сами прошли СВО. У нас есть те педагоги, которые вернулись опять к школьной доске, знают точно, о чем говорят", - отметила депутат.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что к сентябрю будет принято решение о дополнении дисциплины ОБЖ принципами защиты общества, включая начальную военную подготовку. По его словам, в ОБЖ необходимо включить все вопросы, связанные с патриотическим воспитанием. Кравцов добавил, что "все решения соответствующие" могут быть приняты к 1 сентября.