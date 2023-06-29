Более 5 тыс. семейных пар из Подмосковья получили выплату к юбилею свадьбы

Размер выплаты составил 5 тыс. рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. супружеских пар, проживающих в Московской области, получили выплаты в размере 5 тыс. рублей к юбилею свадьбы. Выплату получают супруги, прожившие вместе более 50 лет, сообщила в четверг пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В этом году выплату к юбилею совместной жизни получили свыше 5 тыс. подмосковных супружеских пар, а общая сумма выплат составила 30 млн рублей. В годовщину совместной жизни 50 лет супруги получают выплату 5 тыс. рублей и каждые пять лет эта сумма увеличивается", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что для получения первой выплаты на 50 лет супружеской жизни нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Последующие выплаты к юбилеям уже будут выплачиваться автоматически.