Проект "Спортивные выходные" признали лучшим в популяризации ЗОЖ среди москвичей

В летнем сезоне занятия на свежем воздухе проводятся на территории "Острова мечты", сада Технопарка в инновационном центре "Сколково", крыши Южного речного вокзала, "Хлебозавода №9", парка 50-летия Октября и причала Лужники - Центральный

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский проект "Спортивные выходные" стал лауреатом премии "Спорт и Россия" как лучший в популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей города. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра столицы.

"Проект "Спортивные выходные" стал лауреатом ежегодной премии "Спорт и Россия" в номинации "Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения города Москвы", - говорится в сообщении.

Как отметила замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг "Мои документы" Кристина Сиротинина, "Спортивные выходные" - один из самых популярных проектов в столице, созданный центрами госуслуг и городским департаментом спорта.

"Мы видим, как проект меняет людей - они начинают вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, достигают своих целей. Многие находят единомышленников. Это очень мотивирует развивать проект дальше. Для нас победа в номинации "Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения города Москвы" - показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Ждем всех желающих на тренировки", - приводятся в сообщении ее слова.

Отмечается, что в летнем сезоне занятия на свежем воздухе проводятся на 26 площадках в популярных местах столицы. Среди них южный ландшафтный парк на территории культурно-развлекательного кластера "Остров мечты", сад Технопарка в инновационном центре "Сколково", крыша Южного речного вокзала, "Хлебозавод №9", парк 50-летия Октября и причал Лужники - Центральный.

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