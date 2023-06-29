Онлайн-школа "Сириуса" перезапустила курс по изучению ИИ для школьников

В разработке усовершенствованной программы приняли участие эксперты Sber AI, Biocad, "Газпром нефти", группы компаний "Медси" и "Тинькофф"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Онлайн-школа "Сириус. Курсы" перезапустила курс для школьников, который знакомит с основами искусственного интеллекта (ИИ), в рамках соответствующего федерального проекта нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

"Онлайн-школа "Сириус. Курсы" перезапустила курс для школьников, который знакомит с основами искусственного интеллекта. В разработке усовершенствованной программы приняли участие эксперты Sber AI, Biocad, "Газпром нефти", группы компаний "Медси" и "Тинькофф", - рассказали в пресс-службе.

На курсе "Знакомство с искусственным интеллектом" школьники смогут узнать, что такое ИИ, как сегодня его применяют в разных отраслях и какую пользу он приносит. В планах авторов курса, как сообщили в пресс-службе, постоянно пополнять программу и приглашать компании из других отраслей. "Обучение проводится в рамках федеральному проекту "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика", - добавили в "Сириусе".

В пресс-службе уточнили, что до 31 июля любой желающий школьник может присоединиться к курсу.