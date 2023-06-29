В Подмосковье привлекут искусственный интеллект для проверки школьных обедов

Для проведения проверки сотрудники образовательных учреждений будут загружать фотографию еды в мобильное приложение "Проверки Подмосковья"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Качество школьных обедов с начала нового учебного года будут контролировать в образовательных учреждениях Московской области с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Искусственный интеллект с мая 2023 года уже проводит проверки завтраков в школах Подмосковья. В конце учебного года нейросеть успела провести более 16 тыс. проверок. С 1 сентября "умные" технологии возьмут под контроль школьные обеды", - привели в тексте слова министра госуправления, IT и связи региона Надежды Куртяник.

Как пояснили в пресс-службе, для проведения проверки сотрудник образовательного учреждения делает фотографию подноса с едой и загружает ее в мобильное приложение "Проверки Подмосковья". Искусственный интеллект изучит качество снимка и распознает блюда. Затем нейросеть сравнит найденные продукты с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Несоответствия, которые выявит цифровой помощник, будут оперативно проверять сотрудники Министерства образования Московской области.