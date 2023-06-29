В российских школах в 2024 году появится предмет "Основа безопасности и защита Родины"

В Минпросвещения сообщили, что в настоящее время формируют рабочую группу для разработки учебной программы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предмет "Основа безопасности и защита Родины" начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года, сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы. В состав рабочей группы, в том числе, войдут представители МЧС и Минобороны, сообщила замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

"У нас появляется новый учебный предмет "Основа безопасности и защита Родины". На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы. Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. <…> Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе", - сказала она, выступая на круглом столе в Госдуме.

По ее словам, также сейчас наблюдается дефицит педагогов по ОБЖ и технологии, эту проблему можно решить при помощи программ переподготовки.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что решение о дополнении дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) принципами защиты общества, включая начальную военную подготовку, планируется принять к сентябрю 2023 года.