Москвичи оформили более 50 тыс. электронных читательских билетов

Чтобы получить книгу, достаточно показать библиотекарю штрихкод с его номером на экране смартфона

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Жители Москвы с помощью онлайн-услуг оформили более 50 тыс. электронных читательских билетов для доступа в столичные библиотеки. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра города.

"Жители столицы оформили более 50 тыс. единых читательских билетов онлайн на mos.ru. Он дает возможность брать книги в 440 городских библиотеках, а также бронировать издания в любой удобной читальне с помощью сервиса "Библиотеки Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электронный читательский билет так же, как и пластиковый, принимают во всех городских библиотеках. При этом его можно сохранить на смартфон. Услуга оформления доступна пользователям со стандартной или с полной учетной записью на сайте мэра. Электронный билет автоматически отобразится в кабинете читателя в сервисе "Библиотеки Москвы". Чтобы получить книгу, достаточно показать библиотекарю штрихкод с его номером на экране смартфона.

"Оформить читательский билет онлайн можно и детям. Ребенок старше 14 лет может получить читательский билет самостоятельно, для детей младше 14 лет это могут сделать родители или законные представители", - уточняется в публикации.