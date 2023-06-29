CNN: более трети американцев оказались в зоне плохого качества воздуха из-за пожаров

По данным телеканала, речь идет о жителях более 10 штатов

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Свыше трети населения США находится в зоне ухудшения качества воздуха из-за лесных пожаров в Канаде. Как сообщил в среду телеканал CNN, речь идет о жителях более 10 штатов.

По его данным, значительное ухудшение качества воздуха зафиксировано в районах, расположенных близ городов Чикаго, Кливленд, Детройт и Индианаполис. Как отмечается в публикации, там проживают более 120 млн человек, им рекомендовано не выходить из дома. Некоторое улучшение качества воздуха, согласно информации телеканала, ожидается в четверг.

По данным канадского межведомственного центра лесных пожаров, в стране наблюдается порядка 420 активных очагов возгорания, примерно половину из них пожарные пока не смогли взять под контроль. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. Общая площадь территорий, затронутых стихийным бедствием, превысила 6 млн га с начала года.