ЦППК запустила формат путешествий по принципу "все включено"

В программу включили проезд на всех видах транспорта, питание с проживанием, билеты в музеи, экскурсии и мастер-классы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фирменные экспрессы до конца июля отвезут путешественников в Тулу и Калугу по тарифу "все включено". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Компания сформировала для своих пассажиров уникальные туры в Тулу и Калугу на один день или же на все выходные. В программу уже включены проезд на всех видах транспорта, питание с проживанием, билеты в необычные музеи, увлекательные экскурсии и познавательные мастер-классы", - значится в сообщении.

Новый формат путешествий ЦППК подразумевает как однодневные, так и двухдневные путешествия по городам России. Маршруты планируется регулярно обновлять. Все подробности и запись на экскурсии - на сайте goseewow.com/puteshestviya.

"В экскурсионной программе ЦППК по Калужской области сразу три музея: космонавтики, котов и произведений искусства из вторсырья. <...> В программу также входит посещение парка птиц "Воробьи", где живут сотни удивительных птиц и зверей: от фламинго и орлов до зубров. А еще гостей ждет экскурсия по Боровску, одному из старейших и самобытных городов России", - добавили в компании.

Фирменный экспресс отправляется с Киевского вокзала в 07:45 по субботам (двухдневный тур) и воскресеньям (однодневный тур) до конца июля. Также в этот месяц в 06:59 по субботам и воскресеньям (однодневный тур) и в 17:34 по пятницам (двухдневный тур) отправляется другой фирменный экспресс с Курского вокзала.

"В Туле пассажиры ЦППК прогуляются вдоль стен и башен местного кремля, зайдут на красивую набережную и увидят, как когда-то жили обитатели древней деревни. В городе мастеров туристов обучат искусству лепки знаменитых тульских пряников. Им также покажут горные "марсианские" пейзажи Кондуков, построенный сыном Екатерины II дворец и не только", - заключили в ЦППК.