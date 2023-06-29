Под Херсоном открыли мурал, посвященный перезапуску телеканала "Таврия" после обстрела ВСУ

В результате обстрела погибли 4 человека, 10 получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 29 июня. /ТАСС/. Мурал, посвященный перезапуску херсонского регионального телеканала "Таврия" после ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Антоновским мостом в Херсоне осенью 2022 года, открыли в четверг в Геническе, передает корреспондент ТАСС из парка им. Т. Г. Шевченко.

На стене летнего кинотеатра изображены Антоновский мост под Херсоном, колонна автомобилей телеканала и всполохи от ударов по журналистам со стороны Украины ракетами HIMARS. От них поднимается птица Феникс, возрожденная из пепла. Выше надпись: херсонская областная телерадиокомпания "Таврия", закаленная огнем.

"Я надеюсь, что когда-нибудь в Книгу рекордов России будет внесена страница, посвященная "Таврии", потому что летом прошлого года в кратчайшие сроки телекомпания была построена, запущена и полноценно работала. История не знает примеров, когда в такие короткие сроки компания восстановила свою работу. Многие наши коллеги были ранены, кто-то был в тяжелом душевном состоянии, потому что погибли родные. Пострадала техника. Пришлось эвакуироваться в неприспособленные для работы условия. Но за несколько дней было запущено полноценное вещание", - рассказал в беседе с ТАСС первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты (ОП) РФ, зампред региональной ОП, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Занимавший в тот период должность директора ТРК "Таврия" Владимир Абдуллаев рассказал, что сейчас телевещание налажено, несмотря на неукомплектованность штата и недостаток техники.

ВСУ 20 октября 2022 года выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты системами ПВО, а одна упала в районе Антоновского моста. Погибли 4 человека, 10 получили ранения. В числе погибших и пострадавших - журналисты и родственники сотрудников регионального телеканала "Таврия". Состояние троих раненых оценивается как тяжелое. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что характер ранений пострадавших говорит, что были применены ракеты американской РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью.