Госдума приняла закон о мерах по сохранности имущества и жилья заключенных

УПК дополняется новой статьей, в которой, в частности, указано, в каких случаях суд по ходатайству осужденного выносит решение об обеспечении сохранности имущества или жилья. Речь идет о ситуациях, когда у самого осужденного нет такой возможности и он не смог принять достаточных мер

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг закон о порядке применения мер по обеспечению сохранности оставшегося без присмотра имущества и жилья заключенных, который в том числе позволяет запретить передачу прав на жилье без участия осужденного.

Документ внесло в палату правительство РФ 28 декабря 2020 года. В первом чтении он был принят 9 марта 2021 года, а во втором - 22 июня этого года.

По действующим нормам Уголовно-процессуального кодекса (УПК), при наличии у осужденного имущества или жилища, остающихся без присмотра, суд выносит определение или постановление о принятии мер по их охране. Однако, отмечают разработчики в пояснительной записке, Конституционный суд РФ признал данную норму не соответствующей конституции, так как кодексом не предусмотрены конкретные меры по охране такого имущества, а также субъекты, которые по решению суда должны выполнять данную функцию.

Принятым законом УПК дополняется новой статьей, в которой, в частности, указано, в каких случаях суд по ходатайству осужденного выносит решение об обеспечении сохранности имущества или жилья. Речь идет о ситуациях, когда у самого осужденного нет такой возможности и он не смог принять достаточных мер.

Судом может быть установлен запрет для Росреестра на регистрацию передачи или ограничения прав на жилье заключенного без его личного участия, а также запрет на регистрацию там граждан по месту жительства или пребывания. Жилье заключенного также может быть опечатано.

Меры по обеспечению сохранности имущества или жилья могут быть отменены по ходатайству осужденного в суд.