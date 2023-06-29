Президент Туркмении открыл первую очередь "умного города" Аркадаг

Торжества прошли в день 66-летия лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова

АРКАДАГ /Туркмения/, 29 июня. /ТАСС/. Церемония открытия первой очереди нового города Аркадаг (в переводе с туркменского - "покровитель") прошла в четверг с участием президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, передает корреспондент ТАСС.

Торжества в городе, расположенном в 30 км от Ашхабада, прошли в день 66-летия лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедова, которого в стране называют Аркадаг. Именно по его инициативе в 2019 году и началось строительство современного города. В то же время глава Народного совета на них не присутствовал: как сообщалось накануне, он возглавил делегация Туркмению, которая посетит Мекку в Саудовской Аравии для совершения хаджа.

Праздник начался утром, в 8.00 (6.00 мск) температура воздуха уже прогрелась до 30 градусов. Президент прибыл к окруженному фонтанами монументу ахалтекинскому скакуну по кличке Акхан. В 2018 году этот конь вошел в Книгу рекордов Гиннесса пройдя 10 м на дыбах за 4,19 секунды. Здесь Бердымухамедов перерезал ленточку, тем самым открыв первую очередь города.

Затем Бердымухамедов, члены правительства Туркмении, иностранные гости, аккредитованные в стране дипломаты и журналисты переместились на главную праздничную площадь города Аркадага, где глава страны провел церемонию поднятия государственного флага Туркмении на флагшток под гимн республики. После на площади президенту страны были вручены два электромобиля турецкой марки TOGG от имени лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Женщины в национальных костюмах окурили их гармалой (это растение считается в республике оберегом и талисманом, приносящим удачу) и посыпали в стекло мукой, проведя таким образом обряд от сглаза и злых духов.

Затем прошло праздничное шествие, а все регионы страны представляли свои творческие номера. Также перед зрителями и гостями праздника на площадь вывели Акхана, который прошелся на дыбах. Затем президент посетил посетил лечебно-оздоровительный детский центр имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В завершение торжеств прошла церемония вручения наград городу Аркадаг, он получил 21 международный сертификат в разных сферах. Вечером запланирован праздничный концерт мастеров культуры и искусств Туркмении, а также шоу дронов. В церемонии приняли участие представители России, Австрии, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Катара, Киргизии, Китая, Турции, Узбекистана и Японии. От России ожидается участие представителей правительств Татарстана, Астраханской и Челябинской областей. Город также посетили делегаты от международных организаций.

Заселение "умного города"

В рамках первой очереди застройки Аркадага возведено 336 современных зданий, в числе которых комфортабельные многоэтажные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы. Жителями новостроек будут 43 тыс. человек. Сообщалось, что в строительство было инвестировано $3,3 млрд. В июне этого года был дан старт второй очереди города, в рамках которого (продлится с 2023 по 2026 годы) планируется построить сервисные и производственные объекты по выпуску продовольственной, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции.

Пока жителей в городе нет, их заселение начнется после открытия, которое прошло в четверг. Первоначально сюда будут прибывать работники, расположенных здесь ведомств и служб, а в целом жилье будет доступно всем желающим его приобрести. Также неделю назад Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому выпускники, успешно окончившие вузы страны, будут направляться на работу в Аркадаг.

Аркадаг будет управляться на основе системы "умного города" и станет первым в Туркмении населенным пунктом подобного рода. Здесь будут использоваться экологически чистый транспорт, "умные парковки", солнечные батареи. Две очереди города займут площадь в 1 002 га, а население составит около 73 тыс. человек.

Впервые в истории страны на законодательном уровне Аркадагу был придан статус города государственного значения. Такого статуса не имеет даже столица республики. Как пояснял заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов, все вопросы связанные с определением территории города, организации в нем деятельности государственных органов и другие аспекты управления находятся в ведении государства и будут решаться в установленном порядке центральными органами государственной власти страны. Ранее планировалось, что Аркадаг станет центром Ахалской области Туркмении, однако Мередов отметил, что центром региона останется город Аннау.