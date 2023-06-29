Белоруссия готовит дорожную карту по реализации проекта захоронения радиоактивных отходов

Перед началом строительных работ пройдут общественные слушания, сказал замдиректора Департамента по ядерной энергетике - начальник управления организации эксплуатации АЭС и обращения с РАО министерства энергетики республики Николай Михайлов

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Белорусские специалисты готовят дорожную карту по реализации проекта строительства пункта захоронения радиоактивных отходов (РАО), а перед его строительством проведут общественные слушания. Об этом сообщил заместитель директора Департамента по ядерной энергетике - начальник управления организации эксплуатации АЭС и обращения с РАО министерства энергетики республики Николай Михайлов.

"В настоящее время заинтересованными госорганами готовится дорожная карта по реализации проекта по строительству пункта захоронения РАО". Первую очередь объекта планируется ввести к 2030 году", - цитирует Михайлова пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

По его словам, площадка для размещения республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов пока не выбрана, а перед началом строительных работ будут проведены общественные слушания по проекту, а также с сопредельными государствами.

Ранее специалисты сообщали, что пункт захоронения радиоактивных отходов в Белоруссии может быть размещен вблизи БелАЭС, а также на территории, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Для работы с РАО создано госпредприятие "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами". Оно станет заказчиком строительства республиканского пункта хранения радиоактивных отходов, ввод в эксплуатацию первой очереди которого запланирован к 2030 году. Согласно принятой в республике стратегии обращения с РАО, только в течение предполагаемого срока эксплуатации Белорусской АЭС, который составляет 60 лет, прогнозируется образование 100 тыс. кубометров твердых радиоактивных отходов и около 60 куб. м высокоактивных отходов.