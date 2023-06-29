На Сколковском шоссе в Москве обновили асфальт

По словам заммэра города Петра Бирюкова, в общей сложности заменили почти 120 тыс. кв. м дорожного полотна

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе в Москве. Об этом сообщил в четверг заммэра столицы Петр Бирюков.

"В общей сложности обновили почти 120 тыс. кв. м асфальта на всем протяжении магистрали. Ремонт был необходим из-за колейности на проезжей части, кроме того, истек гарантийный срок службы дорожного полотна. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Как добавили в КГХ, в ближайшее время на Сколковском шоссе планируется нанести дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.

Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 млн кв. м асфальта. "Для его укладки используем собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города", - говорится в публикации.