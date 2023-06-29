В Испании аннулировали приговор мужчине, который по ошибке провел 15 лет в тюрьме

Ахмед Таммухи в сентябре 2006 года вышел из пенитенциарного учреждения благодаря условно-досрочному освобождению

МАДРИД, 29 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании аннулировал приговор от 1992 года в отношении мужчины, обвиняемого, среди прочего, в изнасиловании. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, ВС "аннулировал приговор провинциального суда Барселоне от 23 сентября 1992 года". Тогда подозреваемый получил 24 года тюрьмы. Суд объяснил свое решение новыми доказательствами, "такими как отчеты экспертов о сперме, обнаруженной в интимной одежде подвергшейся нападению женщины, которая не соответствует показателем подателя апелляции".

"Упомянутые отчеты <...> были составлены в 1992 году научной полицией Барселоны, но так и не попали в поле зрения суда, <...> поскольку эксперты не явились для дачи показаний на слушание, и суд не приостановил разбирательство для их вызова", - добавили в ВС.

Как уточнило агентство EFE, подданный Марокко Ахмед Таммухи провел в тюрьме 15 лет после того, как его перепутали с насильником. В сентябре 2006 года он вышел из пенитенциарного учреждения благодаря условно-досрочному освобождению.