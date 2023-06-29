Суд по делу двух администраторов Telegram-канала "Адские бабки" начнется 6 июля

Их обвиняют в вымогательстве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Первое заседание по существу дела администраторов Telegram-канала "Адские бабки" Александры Баязитовой и Ольги Архаровой, обвиняемых в вымогательстве, пройдет 6 июля. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который рассматривает это дело.

"По итогам предварительного заседания суд назначил первое заседание по существу дела Архаровой и Баязитовой на 13:00 6 июля", - сказали в суде. По этому делу была арестована еще один администратор Telegram-канала "Адские бабки" Инна Чурилова. Она признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее перевели под домашний арест, а дело в ее отношении выделили в отдельное производство.

Потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигуранты обвиняются по ч. 3 п. "б" ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте", "Известиях", является автором на портале Life.ru. С 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки", где имеет более 100 тыс. подписчиков. Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель.