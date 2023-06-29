В Туркмении вышла новая книга Гурбангулы Бердымухамедова

Он называется "Продолжение смысла жизни"

АШХАБАД, 29 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов представил новую книгу своего отца, бывшего главы республики Гурбангулы Бердымухамедова "Продолжение смысла жизни". Об этом он сообщил в ходе прошедшего накануне совместного заседания кабмина и Государственного совета безопасности страны, передает в четверг официальное издание "Нейтральный Туркменистан".

По информации издания, после заседания экземпляры книги были вручены его участникам. Это, по словам главы Туркмении, поднимет дух народа, празднующего Курбан-байрам (отмечается в стране 28-30 июня).

Отмечается, что в новом труде Гурбангулы Бердымухамедова содержатся подробные сведения о ключевых аспектах внутренней и внешней политики нашей страны, в том числе о роли молодежи в обществе и совершенствовании отечественной системы образования в соответствии с требованиями времени.

В апреле 2022 года вышла в свет книга Гурбангулы Бердымухамедова "Смысл жизни", в которой он рассказал о значимых этапах в своей жизни и поделился размышлениями об исторических корнях Туркмении.

Председатель Халк маслахаты (Народный совет) Туркмении, национальный лидер туркменского народа, занимавший пост президента до марта 2022 года, Бердымухамедов является автором множества изданий самой разнообразной тематики, включая кулинарию и коневодство. Он написал в общей сложности более 60 книг.