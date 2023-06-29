Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,7 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

В постановлении судьи говорится об отсутствии в фильмах соответствующей возрастной маркировки

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы назначил административный штраф в размере 3,7 млн рублей онлайн-кинотеатру Start, признав его виновным в демонстрации ЛГБТ без соответствующей возрастной маркировки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, который в четверг рассмотрел соответствующий протокол по делу об административном правонарушении со стороны кинотеатра.

"Признать ООО "Старт.ру" виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) и назначить ему штраф в размере 3,7 млн рублей", - говорится в постановлении судьи.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Как следует из протокола, в фильме "Идеальные незнакомцы", в котором пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения, стоит маркировка "16+", тогда как кинокартина должна иметь маркировку "18+".

Позиции сторон

В ходе судебного заседания представители компании "Старт.ру" назвали доказательства недопустимыми. "В деле отсутствуют события и состав правонарушения, просим прекратить производство по делу", - отметили в компании. После заседания суда в пресс-службе оштрафованной компании ТАСС заявили, что решение будет обжаловано, так как в этом случае "нарушения требований закона о запрете пропаганды не было". "На данный момент суд постановил, что эпизод в фильме "Идеальные незнакомцы" подпадает под ЛГБТ-демонстрацию, в качестве меры наказания выбрал для нас штраф в размере 3,7 млн рублей по статье 6.21.2 КоАП РФ. Отдельно подчеркнем, что речь идет именно о ЛГБТ-демонстрации, а не пропаганде, это принципиально разные статьи", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, картина "Идеальные незнакомцы" не является оригинальным контентом Start. "Это итальянский фильм, который был лицензирован нашим сервисом. Маркировка "16+", изначально зафиксированная в прокатном удостоверении, выданным Минкультуры, изменена на платформе, проект давно доступен на Start со знаком "18+", - отметили в компании. - На данный момент в законодательстве и нормативных актах не сформулированы до конца критерии для возрастной маркировки контента и определения понятия "ЛГБТ-демонстрация", что значительно усложняет работу онлайн-кинотеатров".

В свою очередь представитель Роскомнадзора заявила, что ведомство настаивает на признании вины онлайн-кинотеатра.

Наказание для юридических лиц по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 1 до 4 млн до рублей либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Аналогичный протокол был составлен на онлайн-кинотеатр Premier. 21 июня Мещанский суд Москвы назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей. Согласно протоколу, компания не указала маркировку "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник". При этом прокатчик поставил ограничение "16+", но доступ к фильмам получили все подписчики.