Количество пунктов выдачи гуманитарной помощи в Белгороде сократят вдвое

Работу продолжат пункты в Центре молодежных инициатив и во дворце спорта "Космос"

БЕЛГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Число пунктов выдачи гуманитарной помощи жителям приграничных районов Белгородской области, которые были эвакуированы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), с 3 июля сократят с четырех до двух. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"В пунктах выдачи гуманитарной помощи, которые расположены в Белгороде, на сегодняшний день сократился поток желающих получить помощь, и мы с понедельника сократим их численность до двух", - написал он.

По словам губернатора, в Белгороде продолжат работу пункты выдачи гуманитарной помощи в Центре молодежных инициатив и во дворце спорта "Космос", закроются пункты в культурном центре "Октябрь" и ТЦ "Пять звезд".

"Завтра все четыре пункта работают в привычном режиме, в субботу-воскресенье, как и всегда, занимаемся распределением пришедшей гуманитарной помощи, даем возможность немножко отдохнуть волонтерам, а с понедельника "Космос" и ЦМИ заработают в плановом режиме", - добавил Гладков.