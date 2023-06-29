В Москве пройдет рейд ГИБДД по повышению безопасности самокатчиков и велосипедистов

Мероприятие проведут с 1 по 2 июля включительно

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции на выходных проведут рейд, направленный на повышение безопасности пользователей велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом в четверг журналистам сообщили в столичном ГИБДД.

"С 1 по 2 июля включительно на территории города Москвы пройдет мероприятие, направленное на профилактику правонарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что основная цель рейда заключается в повышении безопасности лиц, в том числе детей, пользующихся для передвижения средствами индивидуальной мобильности, профилактике и предупреждении дорожно-транспортного травматизма, а также пропаганде соблюдения правил дорожного движения.

Поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус cредств индивидуальной мобильности, вступили в силу 1 марта. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг.