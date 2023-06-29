Президент COP28 призвал перейти от слов к действиям в борьбе с изменением климата

Для сокращения выбросов парниковых газов на 43% в течение следующих семи лет необходимо выстроить систему, которая позволит связать политику, технологии, инвестиции и отдельных лиц, а также выработать законодательную базу для стимулирования внедрения экологически чистых источников энергии, считает Султан бен Ахмед аль-Джабер

ДУБАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Переходить от слов к действиям в борьбе с изменением климата призвал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер. С таким заявлением он обратился к участникам Лондонской недели действий по борьбе с изменением климата.

Как передало в четверг эмиратское информационное агентство ВАМ, аль-Джабер пояснил, что для сокращения выбросов парниковых газов на 43% в течение следующих семи лет необходимо выстроить систему работы, которая позволит связать политику, технологии, инвестиции и отдельных лиц, а также выработать законодательную базу для стимулирования внедрения экологически чистых источников энергии. "Успех этих усилий зависит в основном от отдельных людей. Нам необходимо наращивать потенциал и готовить молодежь к будущей работе, потому что мы должны добиться реальных успехов в борьбе с изменением климата и одновременно предоставить возможности для экономического и социального развития", - добавил президент COP28. "Это решающий этап, и мы должны смотреть в лицо существующим проблемам и сложившейся ситуации. Нам нужна радикальная коррекция курса действий, и мы должны перейти от слов к действиям и достижениям", - подчеркнул он.

На мероприятии, которое проходит в Лондоне с 24 июня по 2 июля, аль-Джабер встретился с королем Великобритании Карлом III и передал ему приветствия от руководства ОАЭ. Президент COP28 также провел встречи с министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грантом Шэппсом и главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Правительства обеих стран в ходе визита аль-Джабера подтвердили важность политики, направленной на увеличение инвестиций в борьбу с изменением климата и мотивацию инвесторов к финансированию разработки соответствующих технологий, пишет ВАМ.

В 2021 году ОАЭ обнародовали свою стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение экологически чистых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ за 15 лет вложили более 40 млрд долларов в развитие таких проектов. С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет крупнейшее мероприятие в области борьбы с изменением климата - COP28.