СПЧ намерен провести еще одно заседание по вопросу предотвращения нападений собак на людей

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека ранее направил в правительство предложения, цель которых предотвратить нападения собак

УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) продолжит добиваться реализации инициатив, направленных на предотвращение случаев нападения собак на людей, в ближайшее время пройдет еще одно заседание, посвященное данной теме. Об этом в четверг сообщил ТАСС в кулуарах круглого стола на тему "Обучение детей с миграционной историей и актуальные вопросы общего образования" председатель совета Валерий Фадеев.

"Получили обтекаемые ответы, мягко говоря. И в ближайшее время мы проводим еще одно заседание, будем добиваться реализации наших предложений", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, получен ли ответ от кабмина на предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей.

Ранее сообщалось, что СПЧ направил в правительство предложения, цель которых предотвратить нападения собак. В частности, правительству было предложено ввести систему регистрационного учета собак в России, установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с собакой, поддержать усилия кинологического сообщества по взаимодействию с маркетплейсами для сокращения числа случаев продажи дефектных щенков. Кроме того, кабмину предлагается популяризировать ответственное отношение к выбору собаки и кратно увеличить количество площадок для выгула и дрессировки собак в крупных городах.