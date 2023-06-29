Фадеев: курс об основах государственности поможет избавиться от идеологических кандалов

Глава СПЧ считает, что к разработке курса старались привлечь как можно больше людей, мероприятия проходили по всей стране

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новый курс "Основы российской государственности" поможет освободиться от идеологических кандалов девяностых и нулевых годов. Такое мнение высказал в четверг глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече с руководителями и преподавателями вузов Поволжского федерального округа.

"Мы хотим освободиться от тех идеологических кандалов, которые на нас надели в девяностые, нулевые годы. Круг либеральных идей, который доминировал тогда и отчасти продолжает доминировать сегодня, очень узкий. Он не дает понимания исторического развития России. Надо дать студентам понимание ее широты. Чем силен этот проект? Он не навязывает приемы, идеологию, методику", - сказал Фадеев, слова которого цитирует Telegram-канал СПЧ.

Он добавил, что в разработку курса старались вовлечь как можно больше людей, мероприятия проходили по всей стране. "В подготовке курса приняло участие около 4 тыс. человек. Это уникальная технология", - сказал глава СПЧ.

В конце января президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить этот курс в программы высшего образования, нормативная база для этого была подготовлена ранее, в том числе поправками к Конституции РФ и указом о национальных целях развития России до 2030 года.

Сам курс состоит из пяти разделов, общая его аудиторная продолжительность составит 52 часа, следует из проекта концепции курса. Также в рамках курса предусмотрено 20 часов для самостоятельной работы. Таким образом, общая его продолжительность составит 72 часа.