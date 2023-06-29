В Самарской области ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек

Размер взыскания составит до 5 тыс. рублей

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Самарская губернская дума приняла закон, устанавливающий административные штрафы до 5 тыс. рублей за приставание к гражданам в общественных местах, сообщается на сайте регионального парламента. В документе о принятых законах указано, что запрет вводится из-за навязчивых продавцов, гадалок и попрошаек.

"Приставание к гражданам в общественных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей. Совершение тех же действий, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пояснительной записке указано, что в региональное ГУ МВД поступают многочисленные обращения жителей о необходимости принятия мер в отношении лиц, которые занимаются попрошайничеством. К нему также привлекаются люди с инвалидностью и несовершеннолетние, которые создают помехи на дорогах и реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью их самих. При этом на федеральном и региональном уровне юридическая ответственность за эти действия не установлена.

К приставанию предлагается отнести нарушение общественного порядка в виде навязчивых действий гражданина против воли другого человека - хватание за руки, одежду, личные предметы, преграждение пути - в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, навязывания услуг, гадания и попрошайничества в общественных местах.