Еще 50 сертификатов на жилье выдадут детям-сиротам в Подмосковье

Принятый депутатами Московской областной думы закон предусматривает продление срока выдачи документов до 1 ноября

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон о продлении срока выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот до 1 ноября. За этот период планируется предоставить свыше 50 сертификатов, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"О продлении срока выдачи нас просили дети, оставшиеся без попечения родителей. Мы видим, что эта мера поддержки очень востребована. Сейчас выдано 260 сертификатов. Продление срока позволит выдать еще более 50 сертификатов", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, принятый закон предусматривает продление срока выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот до 1 ноября. Ранее срок выдачи сертификатов был установлен до 30 июня.

"Закон показал себя очень хорошо - ребята заселяются в собственное жилье там, где им это нужно: где находится их учеба или живут близкие. Отзывы от детей получаем самые положительные. Знаю, что многие ребята приобретают квартиру большей площади - либо за собственные сбережения, либо при поддержке родственников", - добавил Брынцалов.

Как рассказали в Мособлдуме, у детей-сирот останется выбор жилья - они могут получить как квартиру, так и сертификат. Всего в этом году жильем планируется обеспечить более 870 сирот.