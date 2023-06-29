Переболевших ковидом призвали пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва"

Павильоны работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Переболевшим COVID-19 рекомендовали пройти бесплатное обследование в павильонах "Здоровая Москва". Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

"COVID-19 - это не только респираторное заболевание, вирус может оказывать влияние и на другие системы организма. Важно понимать, что даже если у вас была легкая форма COVID-19, вы все равно можете столкнуться с проблемами. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем, кто переболел COVID-19, пройти бесплатное обследование в павильонах "Здоровая Москва". Такая комплексная проверка позволит оценить общее состояние организма, функцию легких или, например, риск тромбообразования. Это поможет своевременно выявить возможные отклонения и при необходимости начать лечение", - сказал Тяжельников.

По его словам, для переболевших коронавирусной инфекцией в павильонах "Здоровая Москва" предусмотрен дополнительный список исследований. Пройти такое расширенное обследование могут даже те, кто перенес это заболевание несколько лет назад: важно только, чтобы факт COVID-19 был подтвержден и зафиксирован в ЕМИАС. У пациентов на месте берут общий и биохимический анализы крови. При отклонениях от нормы больному назначат дополнительные исследования в поликлинике: ЭХО-КГ, компьютерную томографию, суточный мониторинг ЭКГ, дуплексное сканирование вен, консультацию кардиолога или пульмонолога либо несколько других.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта "Здравоохранение" и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам. Павильоны "Здоровая Москва" работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они расположены в парках и скверах, в них уютно, работают кондиционеры и установлены кулеры с питьевой водой.