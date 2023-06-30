Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2023 года

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2023 года и коснутся многих россиян.

Появление должности медицинского психолога

Россияне с 1 июля смогут обращаться к психологам в поликлиниках. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, консультации специалистов нужны в том числе участникам боевых действий в СВО.

Приобретение субсидируемых билетов онлайн

Минтранс РФ запускает портал для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять субсидируемые билеты. Эксперимент запланирован с 1 июля 2023 года по 1 июня 2024 года.

Регулярное авиасообщение с Кубой

МИД РФ подтверждает, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой.

Упрощенная экспресс-доставка из-за рубежа через Калининград

Совет Федерации одобрил закон о проведении на территории Калининградской области эксперимента продолжительностью два года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года) по использованию пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов. Речь идет о товарах для личного пользования, вывозимых на территорию ЕАЭС с применением Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Выплаты пенсионерам из новых регионов по российским стандартам

Военные пенсионеры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут получать выплаты по российским стандартам. С 1 июля 2023 года обратиться за выплатами могут жители, проходившие военную и приравненную к ней службу, а также члены их семей, которые постоянно проживали в новых регионах страны по состоянию на 30 сентября 2022 года. Претендовать на получение выплат смогут и пенсионеры, проходившие службу в воинских и других формированиях и органах Донецкой Народной Республики после 7 апреля 2014 года, Луганской Народной Республики — после 27 апреля 2014 года, Запорожской или Херсонской областей — после 24 февраля 2022 года и уволенные с такой службы.

Упрощение процедуры прекращения деятельности юрлиц

Вступает в силу закон, который упрощает добровольную ликвидацию юридических лиц — субъектов малого и среднего предпринимательства. По новым правилам исключиться из ЕГРЮЛ можно будет по заявлению в налоговую инспекцию. В нем нужно подтвердить, что компания погасила долги и сдала отчетность.

Освобождение лекарств для тяжелобольных детей от НДС

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении от НДС передачи фондом "Круг добра" лекарств, ввезенных на территорию России и не зарегистрированных в РФ, которые предназначены для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Согласно одобренным во втором чтении поправкам, от НДС освобождается передача лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18-летнего возраста, если ранее они получали такую поддержку в рамках деятельности фонда "Круг добра". В настоящее время при реализации таких лекарственных препаратов фонду, а также при передаче самим фондом организациям государственной системы здравоохранения НДС следует уплачивать в установленном порядке.

Электронный обмен документами с налоговой

Налогоплательщики-физлица смогут получать и отправлять документы в налоговые органы через портал "Госуслуги". Для этого нужно направить в ФНС соответствующее электронное уведомление через портал. Аналогичным способом можно отказаться от такого порядка обмена документами.

Введение акциза на сахаросодержащие напитки

Сахаросодержащие напитки включены в перечень подакцизных товаров. Акциз в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка, а этилового спирта — не более 1,2%. Соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками признаваться не будут. Основная цель закона — оздоровление населения за счет уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.

Снижение максимальной ставки по потребительским кредитам

Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1 до 0,8%. Кроме того, максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130% от суммы предоставленного займа.

Упрощение получения "дальневосточного гектара"

Подать документы, а также получить необходимые сведения о программе "Дальневосточный гектар" можно будет через портал "Госуслуги". Вдвое — с 30 до 60 дней — увеличен срок для подписания проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком. При невозможности его использования гражданин сможет один раз отказаться от договора. Закон направлен на упрощение процедуры получения и освоения земли в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Упрощение назначения пенсий

Государственные и муниципальные архивы при наличии у них документов будут предоставлять по запросу Социального фонда России сведения о гражданине, необходимые для назначения пенсии или доплаты к ней, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Изменения позволят сократить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий.

Единые стандарты соцподдержки

Унифицируются требования к таким мерам социальной поддержки, предоставляемой субъектами России, как компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг или родительской платы за детский сад. Единые требования на федеральном уровне позволят обращаться за этой помощью онлайн через портал "Госуслуги" и получать информацию о ходе рассмотрения заявления на каждом этапе.

Поддержка социально ориентированных НКО

Расширяются меры информационной поддержки, которые могут получать социально ориентированные НКО. Государство поможет защитить сайты некоммерческих организаций от хакерских атак, а также окажет поддержку в создании официальных сайтов.

Взаимодействие со страховщиком в электронной форме

Расширены возможности обмена информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования. Что касается ОСАГО, осмотр транспортного средства страховщиком допускается путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами в электронной форме. Также создаются условия получения страховщиками сведений об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме.

Банк экстремистских материалов

В России начинает работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции. Это поможет повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.